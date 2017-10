Bentrok Bonek vs Pendekar, Dua Orang Tewas Dikeroyok

TRIBUNJABAR.CO.ID, SURABAYA - Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, Jawa Timur, berjanji mengusut tuntas kematian dua siswa perguruan silat Persaudaraan Setia Hati Terate, Minggu (1/10) dini hari. Mereka diduga tewas dikeroyok oknum suporter Persebaya.

"Kami minta kedua kelompok yang bertikai meredam amarah dan menahan diri," kata Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Komisaris Besar Muhammad Iqbal seusai mediasi tertutup dengan perwakilan koordinator suporter Persebaya, yang dikenal dengan sebutan Bonek, dan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) di Markas Polrestabes Surabaya, Minggu.

"Kedua kelompok sudah menjamin akan meredam massanya agar insiden ini menjadi yang terakhir. Oknum Bonek atau siapa pun pelakunya akan kami proses secara hukum tanpa pandang bulu."

Pihak kepolisian segera memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan terkait peristiwa yang menewaskan M Anis (22), warga Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, dan Aris Eko Ristanto (25), warga Kabupaten Bojonegoro, Jatim, itu.

TERPOPULER PERSIB: 5 Fakta Menarik Laga Persib Bandung Vs Persiba Balikpapan. No 4 Tak Disangka! https://t.co/ZtOQk1E3VR via @tribunjabar