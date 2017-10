Barcelona Menang Besar, Gerard Pique Malah Ungkapan 4 Kesedihan Mendalam karena Hal Ini

TRIBUNJABAR.CO.ID - Barcelona memang mencatatkan kemenangan atas Las Palmas 3-0 dalam lanjutan Liga Spanyol di Stadion Camp Nou, Minggu atau Senin (2/10/2017) dini hari WIB.

Namun, Gerard Pique justru menampakkan kesedihan mendalam atas apa yang terjadi di Catalunya.

Itu karena kekerasan dan kerusuhan yang terjadi selama hari referendum tersebut.

Polisi Spanyol telah bertindak keras dan mencoba menghalangi referendum untuk menghimpun pendapat warga Catalonia apakah mereka menghendaki merdeka dari Spanyol atau tidak.

