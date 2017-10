Persib Bandung Unggul Head to Head atas Persiba Balikpapan, Ini Rekor Pertemuannya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Menghadapi Persiba Balikpapan, Persib Bandung memiliki catatan yang cukup apik.

Bahkan tujuh pertandingan terakhir sejak 2010 di semua kompetisi, Maung Bandung berhasil mencatatkan empat kali kemenangan.

Berbanding terbalik dengan tim Beruang Madu, julukan Persiba, yang hanya mampu mengalahkan Persib sekali saja. Sementara di dua laga lainnya, kedua tim bermain imbang.

Pada perjumpaan kali ini, Persiba Balikpapan bakal menggunakan Stadion Batakan yang baru saja diresmikan beberapa waktu lalu.

Pertandingan yang digelar pada Minggu (1/10/17) pukul 18.30 WIB ini, adalah pertemuan pertama kedua tim di stadion yang disebut-sebut mirip Emirates Stadium di London, milik klub Arsenal itu.

Pada putaran pertama Liga 1 Indonesia, Persib Bandung harus bersusah payah menaklukkan Persiba melalui gol Raphael Maitimo di penghujung pertandingan.

Kala itu, Michael Essien dkk berhasil memukul Persiba 1-0.

Berikut head to head Persiba Balikpapan vs Persib Bandung di tujuh pertandingan terakhir kedua kesebelasan;

11/06/17: Persib vs Persiba 1-0

01/10/16: Persib vs Persiba 2-1

21/05/15: Persiba vs Persib 1-1

30/07/13: Persiba vs Persib 1-1

07/04/13: Persib vs Persiba 1-0

28/05/11: Persiba vs Persib 2-0

16/10/10: Persib vs Persiba 5-1.