LIVE STREAMING: Duel Panas Persib Bandung vs Persiba Balikpapan, Nonton di HP Lewat Link ini

TRIBUNJABAR.CO.ID - Pertandingan seru antara Persib Bandung lawan Persiba Balikpapan digelar hari ini, Minggu (1/10/2017).

Pertandingan yang akan dimulai pukul 18.30 WIB ini, adalah pertemuan pertama kedua tim di stadion yang disebut-sebut mirip Emirates Stadium di London, milik klub Arsenal itu.

Menghadapi Persiba Balikpapan, Persib Bandung memiliki catatan yang cukup apik.

Bahkan tujuh pertandingan terakhir sejak 2010 di semua kompetisi, Maung Bandung berhasil mencatatkan empat kali kemenangan.

Berbanding terbalik dengan tim Beruang Madu, julukan Persiba, yang hanya mampu mengalahkan Persib sekali saja. Sementara di dua laga lainnya, kedua tim bermain imbang.

Berikut head to head Persiba Balikpapan vs Persib Bandung di tujuh pertandingan terakhir kedua kesebelasan;

11/06/17: Persib vs Persiba 1-0

01/10/16: Persib vs Persiba 2-1

21/05/15: Persiba vs Persib 1-1

30/07/13: Persiba vs Persib 1-1

07/04/13: Persib vs Persiba 1-0

28/05/11: Persiba vs Persib 2-0

16/10/10: Persib vs Persiba 5-1

Laga ini akan disiarkan langsung di televisi swasta, TV One.

Bagi Anda yang tengah dalam perjalanan, laga ini juga bisa dilihat langsung secara Live Streaming.