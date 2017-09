Jarang Muncul di Televisi, Inilah Kesibukan Vokalis Band Ternama di Era 90-an

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman



TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Bagi Anda generasi era 90an, tentu tidak asing lagi dengan Band T-Five.



Band yang beraliran RnB dan Hip Hop ini mulai meniti karirnya pada awal tahun 2000-an, dengan merilis sebanyak empat album.



Di antaranya T-Five (2001), Bebas (2003), Back To Back (2005), The Legacy (2008), dan Reborn (2016).

Nah, yang menjadikan T-Five ini spesial di hati penggemarnya adalah vokalisnya yang berjumlah empat orang.



Satu di antaranya yang paling nyentrik adalah Paul T-Five, dengan nama lengkap Paul Arnold Latumahina.



Selain gayanya yang nyetrik, Paul juga memiliki suara tinggi melengking yang sangat khas.

Sehingga suaranya tersebut, turut memberi warna pada setiap lagu-lagu T-Five.Lama tak terlihat di layar kaca, Paul T-Five mengaku, Band yang digawanginya banyak mengisi acara off air."Kami sih bukannya fakum, cuma banyak mengisi jadwal manggung off air aja, seperti manggung di Gedung Sate Festival ini," tukas Paul kepada Tribun Jabar, saat ditemui seusai manggung di Gedung Sate Festival, Sabtu (30/9/2017)."Bahkan tahun kemaren, Kami telah merilis album terbaru yang berjudul Reborn," sambung Paul T-Five.Selain disibukan jadwal manggung off air, ternyata Paul T-Five memiliki rutinitas lainnya, seperti manjadi mentor sebuah band indie dan kolaborasi bersama penyanyi lainnya."Aku kalau lagi gak manggung, terkadang masih mementori Band Tektona, dan saat ini Aku sedang mempersiapkan tour kolaborasi dengan penyanyi Kimmi Chan dan DJ Echa, pada Oktober - November tahun ini," pungkas Paul.