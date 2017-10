Bikin Caption Begini Buat Laudya Cynthia Bella, Ternyata Engku Emran Romantis Banget!

TRIBUNJABAR.CO.ID - Setelah menikah pada Jumat (8/9/2017) Laudya Cynthia bella dan Engku Emran memang tinggal di Malaysia.

Kini hampir sebulan pernikahan mereka, Bella dan Emran akhirnya mengunjungi Indonesia.

Bukan tanpa alasan, Bella rupanya harus masih mengurus bisnis dan beberapa pekerjaan lain di Jakarta.

Kedatangan pengantin baru ini pun diketahui tim TribunStyle melalui unggahan Instagram dari Emran.



Pada Sabtu, (30/9/20170 Emran tampak mengunggah foto santai di kedai kopi.

Lucunya, tulisan yang ada dalam gelas kopinya rupanya salah ejaan nama.

Dalam gelas itu tertulis "Pak Imbran."

Meski begitu, rupanya Emran tak ambil pusing.

Justru dengan ejaan nama yang salah itu, Emran pun menuliskan caption romantis untuk sang istri.

"Call me whatever. My coffee always tastes better wt u. #hellojakarta," tulis Emran pada captionnya.

(terserah mau panggil saya apa saja. Kopiku selalu terasa lebih enak saat bersamamu)