Puluhan Ribu Penonton Konser Dream Theater Kompak Kenakan Baju Warna Hitam

TRIBUNJABAR.CO.ID, YOGYAKARTA - James Labrie vokalis Dream Theater yang malam ini mengenakan kostum serba hitam langsung menyapa ribuan penonton yang sudah menunggu kemunculan pria berambut gondrong ini.

Sontak saat James menyapa puluhan ribu penonton yang sebagian besar kompak mengenakan kostum serba hitam, riuh tepuk tangan membahana di Stadion Kridosono Yogyakarta.

Cuaca malam yang cerah membuat penampilan perdana Dream Theater di Yogyakarta semakin menyenangkan.

Dari pantauan Tribun Jogja, sepanjang tampil di sesi pertama, Dream Theater membawakan The Dark Eternal Night, The Bigger Picture dan Hell’s Kitchen.

Selain itu, di penampilan pertama kurang lebih selama 60 menit ini, Dream Theater juga membawakan The Gift of Music, Our New World dan Portrait of Tracy.

Ribuan penonton semakin terhanyut dalam alunan lagu lagu Dream Theater yang memiliki aransemen rumit namun enak didengar ini.

Apalagi saat John Myung, bassist Dream Theater diberi kesempatan tampil solo.

Penampilan pria berwajah oriental ini makin membius ribuan penonton.

Dream Theater menutup penampilan sesi pertamanya dengan lagu As I Am dan Breaking All Ilusions.

Dream Theater bakal membawakan 16 lagu dalam konser bertajuk Jogjarockarta di Stadion Kridosono Yogyakarta ini, Jumat (28/9/2017) malam.(*)