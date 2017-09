LIVE STREAMING: Persija Jakarta Vs PS TNI, Saksikan Pertandingannya di Sini

TRIBUNJABAR.CO.ID - Live Streaming: Persija Jakarta Vs PS TNI, disiarkan TV One kick off pukul 18.30 WIB.

Persija Jakarta akan menjamu PS TNI pada lanjutan Liga 1 pekan ke-27 di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, Sabtu (30/9/2017) malam ini pukul 18.30 WIB.

Persija tentunya ingin meraih hasil maksimal pada laga di kandang, usai di laga sebelumnya hanya bisa meraih hasil imbang dengan skor 1-1 saat dijamu tuan rumah Arema FC, Minggu (24/9/2017).

Pelatih Persija, Stefano "Teco" Cugurra, sudah mengamati permainan PS TNI di Stadion Pakansari, Bogor, saat menjamu Mitra Kukar, Selasa (26/9/2017).

Pelatih asal Brasil itu tak mau meremehkan lawan yang saat ini sedang terpuruk di papan bawah klasemen sementara Liga 1.

"Kami harus benar-benar siap, jangan lihat lawan posisinya di mana," kata Teco saat ditemui pewarta di Stadion Pakansari.

Secara khusus, Teco mewaspadai lini depan PS TNI yang tetap mampu mencetak dua gol meski ditinggal penyerang utamanya, Elio Bruno Martins, karena cedera.

Dua gol klub berjuluk The Army itu dicetak melalui gol bunuh diri bek Mitra Kukar, Jorge Gotor dan gol sundulan penyerang Sansan Fauzi Husaeni.

"Mereka mencetak dua gol tanpa penyerang asing. Penyerang lokal juga pasti punya kualitas. Saya lihat gol heading (Sansan) bagus. Heading-nya akurat," kata Teco menambahkan.

Persija saat ini masih tertahan di peringkat keenam klasemen sementara Liga 1 dengan torehan 43 poin dari 26 kali bertanding.

Simak tayangan live streamingnya berikut ini:

Link 1 Live Streaming: Persija Jakarta Vs PS TNI

Link 2 Live Streaming: Persija Jakarta Vs PS TNI