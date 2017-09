Lama Tak Terdengar Kabarnya, Band RnB T-Five Tampil di Acara HUT Ke-72 Provinsi Jawa Barat

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Grup Band T-Five, bintang tamu di acara HUT Ke-72 Provinsi Jawa Barat, Sabtu (29/9/2017) menjadi satu di antara sosok yang paling ditunggu kehadirannya.

Band RnB yang digawangi oleh Paul Arnold, Nino Christian, Hans Boyke, Gordon Abraham, Yerry Meirian, dan Tabriz Muhajir, tampil begitu nyentrik di hadapan pengunjung Gedung Sate.

Sehingga pengunjung yang menonton aksi mereka, diajak kembali bernostalgia lewat lagu RnB Era 90an.

Pada aksi panggungnya, Band T-Five terlihat sangat luar biasa saat membawakan lima lagu andalannya satu di antaranya adalah lagu baru T-Five yang berjudul "Reborn".

Selain itu, panggungnya juga tampak megah dan meriah, dengan latar belakang Gedung Sate.

Aksi panggung T-Five dimulai dengan lagu pembuka " T-Five is in the house" dan "Cerita Cinta".

Ketika Mereka mulai menyanyikan lagu tersebut, sontak bikin pengunjung Gedung sate bersorak kegirangan.

Bahkan beberapa dari pengunjung yang menonton, nekat mendekati panggung untuk berfoto bersama Band T-Five.

Sebagai penutup konser, Band T-Five membawakan tembang hitsnya yang berjudul "Kau". (*)