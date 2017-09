Yuk Unduh ''Right Up'', Aplikasi Karya Siswa SMKN 4 Bandung yang Juara di Korea Selatan

Riska Suviana Rochman dan Alvin Lutfi Gunawan, Siswa SMKN 4 Bandung, pembuat aplikasi Right Up menjuarai kompetisi E-Icon World Contest 2017 di Korea Selatan.

Laporan wartawan Tribun Jabar, Ferry Fadhlurrahman

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG- Riska Suviana Rochman dan Alvin Lutfi Gunawan, Siswa SMKN 4 Bandung, dengan bangga memperlihatkan aplikasi Right Up yang mereka rancang.

Aplikasi untuk melatih otak kanan ini adalah jawara di kompetisi E-Icon World Conteat 2017 di Korea Selatan.

"Aplikasi ini terinspirasi dari novel Prancis 'The Little Prince'. Karena itu layout-nya sama (dan) karakter utamanya sama seperti novel tersebut," ujar Alvin kepada Tribun Jabar di Gedung Sate, Jumat (29/9/2017).

Aplikasi tersebut berlogo otak kanan dengan tulisan Right Up.

Di dalam aplikasi ini ada enam fitur permainan yang bisa dipilih sesuai keinginan.

Setengah lusin permainan itu adalah Upside Down Drawing, Space Drawing, No Look Drawing, One Line Drawing, dan Out Line Drawing serta satu fitur spesial Le Petit Prince yang bisa menjadi catatan harian pemain.

Semua fitur aplikasi ini adalah permainan menggambar.

Sama seperti namanya, setiap permainan mempunyai tantangan-tantangannya sendiri.

Di fitur One Line Drawing, pemain harus menggambar tanpa pernah putus dan No Look Drawing pemain menggambar tanpa melihat hasil gambarnya.

"Tujuan dari aplikasi ini memang buat ngelatih otak kanan. Makanya kita membuat aplikasi basis kreativitas," ujar Alvin.

Aplikasi ini dapat diunduh di Playstore untuk Android. Untuk sementara, Right Up tidak dapat di Appstore untuk produk Apple. (*)