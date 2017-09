Sosialisasi Penggunaan Uang Elektronik Tol, BI dan Jasa Marga Gelar West Java GNNT Fun Rally

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Fatimah

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Puncak dari rangkaian kegiatan kampanye Elektronifikasi Jalan Tol sebelum tanggal tanggal 1Oktober 2017, Bank Indonesia bersama Jasa Marga Cabang Purbaleunyi dan Bank Penerbit Uang Elektronik (Bank Mandiri, BRI, BNl, BCA) serta Bank co-branding Uang Elektronik (BTN dan Bank bjb) akan menggelar kegiatan West Java GNNT Fun Rally.

Kegiatan akan digelar pada Sabtu (30/9/2017) dengan starting dari halaman Kantor Perwakilan Wilayah Jawa Barat pukul 07.00. Selain di KPwBI, starting point juga digelar di

Bank Mandiri (Jalan Surapati No. 2, Bandung) Bank BRI (Jalan Asia Afrika No. 57-59, Bandung) BCA (Jalan lr. H. Djuanda No. 118, Bandung), dan Bank bjb (Jalan Naripan No. 12-14, Bandung). Untuk Finish Point ditetapkan di Rest Area KM. 88 B Tol Purbaleunyi (Arah Jakarta).

"Dengan menyebarnya Starting Point diharapkan dapat memberikan dampak dan gaung edukasi kepada masyarakat di seluruh Kota Bandung," kata Kepala KPwBI Jabar, Wiwiek S Widayat pada acara press conference Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) Elektronifikasi Transaksi di Jalan Tol Mulai 1 Oktober 2017 dan Penyelenggaraan West Java GNNT Fun Rally di KPwBI Jabar, Jumat (29/9/2017).

Kegiatan ini akan diikuti sekitar 300 peserta (mobil). West Java GNNT Fun Rally ini juga akan dirangkai dengan seremonial "tap“ Uang Elektronik di Gerbang Tol Pasteur yang akan dilakukan oleh Anggota Dewan Gubernur Bank lndonesia.

Semua peserta akan mengikuti rute sesuai dengan soal yang telah diberikan panitia (untuk berkeliling Kota Bandung).

Peserta akan melakukan pit stop di salah satu Rest Area (KM. 125, KM. 97 dan KM. 88) untuk melakukan pembelian bahan bakar, barang dan check point. (*)