Nikah dengan Janda, Aktor Mantan Kekasih Risty Tagor Ini Dikaruniai Anak Pertama. Selamat!

TRIBUNJABAR.CO.ID - Kehidupan mantan presenter ini memang jarang terekspos.

Namanya mulai terkenal setelah menjadi presenter acara 'Galeri Sepakbola Indonesia' pada tahun 2000-an.

Selain itu, namanya jadi sorotan setelah didaulat menjadi model video klip Slank yang berjudul 'I Miss You But I Hate You'.

Mojang Bandung ini sempat menikah dengan anak mantan Menteri Lingkungan Hidup pada Kabinet Indonesia Bersatu, Rachmat Witoelar.

Adalah Ratu Anandita yang pernah menikah dengan Wirya Takwa Witoelar pada 2007 silam.

Dari pernikahannya itu, mereka dikaruniai seorang anak,

Namun sayang, rumah tangga keduanya tak berjalan mulus, sehingga pada 2012 Ratu Anandita memutuskan untuk menggugat cerai Wirya.

Lepas dari anak Rachmat Witoelar, ternyata tak butuh waktu lama bagi Ratu Anandita untuk menemukan tambatan hatinya.

Ia kemudian menjalin kasih dengan aktor Mario Irwinsyah yang merupakan mantan Risty Tagor.