LIVE STREAMING : Bhayangkara FC Vs Bali United, Duel Papan Atas - Tonton dan Pilih Link-nya di Sini

Bhayangkara FC Vs Bali United

TRIBUNJABAR.CO.ID - Live Streaming TV One Bhayangkara FC Vs Bali United kick off pukul 18.30 WIB.

Laga lanjutan Liga I Indonesia pekan ke-27, Jumat (29/9/2017) malam nanti mempertemukan dua klub papan atas klasemen sementara, Pelatih Bhayangkara FC dan Bali United.

Pelatih Bhayangkara FC Simon McMenemy langsung menegaskan bahwa skuatnya yang kini bertengger di puncak klasemen, seperti dilansir Tribun-Bali.com, akan menunjukkan mental juara kepada Bali United.

Duel kecerdikan pelatih lokal dan asing ini, akan mewarnai laga yang berlangsung di Stadion Patriot Bekasi.

Bhayangkara FC makin percaya diri seusai bermain seri 1-1 di kandang Persib Bandung pekan ke - 26.

Sementara Bali United yakini bisa kudeta Bhayangkara FC, seusai mengalahkan Perseru 2-0.

Pelatih Bali United Widodo Cahyono Putro, mengatakan, sudah mengetahui kekurangan dan kelebihan tim lawan.

"Bagi kami itu bukan presure Simon Mc Menemy. Pernyataan itu hanya untuk menutupi kekurangan dia. Kita sudah tahu kekurangan dia. Kita lihat dan buktikan di pertandingan nanti," kata Widodo Cahyono Putro (WCP), Selasa (26/9/2017) pagi.