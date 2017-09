Kota Bandung Sabet 3 Penghargaan Sekaligus Kemarin

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isal Mawardi



TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, mengatakan bahwa Kota Bandung selama kepemimpinannya (2013-2017) telah memperoleh 267 penghargaan, Senin (25/9/2017) yang bertepatan dengan Hari Jadi Kota Bandung.

Namun pernyataan tersebut hanya bertahan 3 hari, pasalnya pada Kamis (28/9/2017), Kota Bandung berhasil menambah pundi-pundi penghargaannya.

Akun Instagram Humas Kota Bandung, @humasbdg, menginformasikan Kota Bandung kembali meraih 3 penghargaan sekaligus.



"Kota Bandung meraih 3 Penghargaan di bidang Informasi Publik dari Komisi Informasi Jawa Barat," tulis akun @humasbdg, Jumat (29/9/2017).

Kota Bandung memperoleh penghargaan yaitu Juara 1 kategori Penyusunan Informasi Publik, Juara 1 kategori Penyusunan Informasi Publik Berkala, Juara 2 kategori Pembentukan PPID,



Penghargaan tersebut berupa piala yang menyerupai gembok yang sedang terbuka menandakan Kota Bandung menerapkan keterbukaan informasi kepada masyarakat.



Pemberian penghargaan tersebut dalam acara Pemeringkatan Penerapan Keterbukaan Informasi di Provinsi Jawa Barat dan Peringatan Internasional Right To Know Day.

Tahun 2017, Kota Bandung menerima penghargaan dalam kategori kinerja birokrasi terbaik seindonesia dengan nilai 80,22.Ditahun yang sama, Kota Bandung menerima penghargaan dari Komnas HAM sebagai pemerintah daerah yang berdedikasi untuk pemenuhan atas hak kebebasan beragama.Selanjutnya, Kota Bandung memenangkan piala Adipura 3 tahun berturut - turut yaitu pada tahun 2015, 2016, dan 2017. (*)