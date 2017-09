Maharasyi Hansa - 4 Fakta Wanita Indonesia Pertama yang Lolos Blind Audition The Voice Amerika

TRIBUNJABAR.CO.ID - Nama Maharasyi Hansa mungkin masing asing di telinga masyarakat Indonesia.

Tapi jangan salah, sosok Maharasyi Hansa belum lama ini telah berhasil mengukir sejarah sebagai wanita berdarah Indonesia pertama yang lolos blind audition The Voice Amerika, Selasa (26/9/2017).

Penampilannya di atas panggung mampu membuat empat juri The Voice yang terdiri dari Jennifer Hudson, Miley Cyrus, Adam Levine, dan Blake Shelton langsung terkesima.

Pada ajang The Voice Season 13 itu, Maharasyi Hansa membawakan lagu Tell Me Something Good yang dipopulerkan oleh Rufus dan Chaka Khan.

Baca: Bocah Penelan Jarum Pentul Minta Bantuan Presiden Jokowi

Saat Maha, begitu sapaan Maharasyi Hansa, sampai di bagian refrain lagu, Jennifer Hudson mantap menekan tombol 'I Want You'.

Tidak lama berselang Miley Cyrus melakukan hal serupa.

Kemudian ketika lagu rampung dinyanyikan, Adam Levine dan Blake Shelton memutar kursi ke arah panggung sebagai tanda mereka menginginkan Maha.

Baca: Lagi Bulan Madu, Raisa Umumkan Kabar Bahagia. Netizen Ramai Beri Ucapan Selamat

Lantas sebenarnya siapa sosok penyanyi berdarah Indonesia ini?