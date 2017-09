Sakit Hati Dibilang Jelek, Gadis Kembar ini Lakukan Operasi Plastik. Hasilnya Bikin Pangling

TRIBUNJABAR.CO.ID - Negara Korea Selatan memang identik dengan operasi plastik.

Banyak klinik operasi plastik dari yang murah hingga mahal mudah ditemukan di sana.

Mulai dari anak sekolah hingga wanita paruh baya banyak yang melakukan perbaikan di wajah mereka.

Apalagi, para selebriti Korea Selatan sebagian besar memiliki wajah yang menarik.

Meskipun artis Korea yang melakukan operasi plastik juga nggak sedikit.

Banyak artis yang sudah melakukannya saat mempersiapkan debut menjadi idola.

Namun banyak juga yang terus memoles wajah mereka saat telah menjadi terkenal.

Bahkan, di Korea Selatan terdapat sebuah acara TV terkenal mengenai operasi plastik.

Acara tersebut berjudul Let Me In.