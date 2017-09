Menteri Bambang Brodjonegoro : Bandung Sangat Terlambat Untuk Miliki Transportasi Massal

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI Bambang Brodjonegoro memberikan pemaparan dalam The Third International Conference on Sustainable Infrastructure and Built Environment di ITB, Rabu (27/9/2017).

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Jika dibandingkan dengan perkembangan kota dan jumlah penduduknya yang sangat pesat, Kota Bandung dinilai sudah sangat terlambat untuk membangun transportasi massal.

Karenanya, pembangunan LRT (Light Rail Transit) atau sistem rel ringan di Bandung Raya, harus dipercepat dan didukung transportasi massal lainnya secara terintegrasi.muh

"Makanya Bandung mau bikin LRT, saya dukung penuh. Karena Bandung itu sudah sangat terlambat. Bandung itu sampai hari ini tidak punya sistem transportasi massal baku," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI Bambang Brodjonegoro seusai memberikan pemaparan dalam The Third International Conference on Sustainable Infrastructure and Built Environment di ITB, Rabu (27/9/2017).

Bambang mengatakan selama ini terdapat juga bus untuk transportasi massal di Bandung, dan kebanyakan masih menggunakan mobil angkutan umum. Padahal untuk kota sebesar Bandung, angkutan umum tidak bisa menyelesaikan masalah transportasi.

"Kalau bus tempatnya susah, makanya harus langsung kereta. Dan keretanya kalau di bawah tanah mahal, elevated atau di atas saja seperti LRT. Makanya LRT the best for Bandung," katanya.

Bambang mengatakan jaringan kereta di Bandung dapat disambungkan dengan jaringan rel yang sudah tidak aktif, di antaranya jalur ke Ciwidey, Garut, dan menuju Cianjur. Hal tersebut tergantung arah urbanisasi Bandung Raya.

Terlebih, katanya, Bandung Raya akan terhubung dengan Jakarta melalui kereta cepat. Pembangunannya pun telah dilakukan, dengan trase atau pemberhentian di kawasan Halim di Jakarta, Karawang, Walini di Kabupaten Bandung Barat, dan Tegalluar di Kabupaten Bandung.

Sebanyak 76 juta orang, ucapnya, akan tinggal di kawasan Jakarta dan Bandung pada 2045. Mau tidak mau, kata Bambang, harus ada kemudahan konektivitas dan hal ini hanya bisa diselesaikan bukan hanya melalui pembangunan jalan atau tol, tapi dengan transportasi publik yang memadai.

"Ke depan, public transportation menjadi ciri khas kota besar di Indonesia. Sangat salah kalau ada wali kota besar masih berpikir untuk membangun jalan layang, terlalu banyak. Jalan layang memang perlu, tapi nomor dua. Yang kesatu itu bangun dulu urban railway system," katanya. (*)