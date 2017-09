Jarang Muncul di Layar Kaca, Vokalis Band Ternama Ini Ternyata Baru Dikaruniai Anak Kedua

TRIBUNJABAR.CO.ID - Kabar bahagia baru saja datang dari vokalis Andra and The BackBone, Deddy Lisan.

Sang istri, Ika Kirana baru saja melahirkan anak keduanya.

Kabar bahagia ini diketahui dari unggahan di akun Instagram Lambe Lamis.

Lambe Lamis mengunggah video yang berisi kolase foto-foto kelahiran anak kedua Deddy dan Ika.

"Selamat kang Deddy dan mbak Ika...

Yeaaayy uda dapet 2 jagoan nih...

Welcome to the world dedek

"EL MAYKA MAALIK LISAN"

Semoga menjadi anak yang Sholeh...

Amiin..." tulis Lambe Lamis.

Sementara di akun Instagram Ika Kirana sendiri, sekitar sehari yang lalu ia mengunggah foto bayinya.

El Mayka Maalik Lisan (Instagram)

"EL MAYKA MAALIK LISAN," tulis Ika.