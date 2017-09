Keren Banget! Diliput Media Inggris, Pasangan Ini Jadikan Game of Thrones Sebagai Tema Pernikahan

TRIBUNJABAR.CO.ID - Pernikahan merupakan suatu acara sakral yang dinanti bagi setiap pasangan.

Untuk itu, setiap pasangan akan mempersiapkan hari besar tersebut secara matang dan sesuai dengan keinginannya.

Tak jarang ada yang memilih untuk memakai tema unik di hari pernikahannya, misalnya bertema fantasi.

Dilansir dari Daily Mail, pasangan asal Jakarta ini rupanya memilih tema unik tersebut untuk hari bersejarahnya.

Rekhaza Panji Riawan (28) dan Sista Mauli Wulandari (27) memilih Game of Thrones sebagai tema pernikahannya.

Game of Thrones merupakan serial yang diadaptasi dari rangkaian novel A Song of Ice and Fires karya penulis Amerika Serikat, George R. R. Martin.

Pada hari pernikahannya di bulan Oktober 2016 lalu, Rekhaza bertransformasi menjadi King Joffrey Baratheon.

Sedangkan sang mempelai wanita menjadi Elven Queen, Galadriel.

Pernikahan keduanya direncanakan kurang dari satu tahun dan diadakan di pekarangan sebuah restoran di Jakarta.

Enam ratus tamu yang diundang juga diminta untuk memakai pakaian yang unik selayaknya tema yang diusung Rekhaza dan Sista.