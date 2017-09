Di Mana Mobil Pelayanan SIM Keliling Hari Ini?

Laporan Wartawan TribunJabar.co.id Daniel Andreand Damanik



TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Layanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling Online Polrestabes Bandung siaga di dua lokasi, Selasa (26/9/2017).



Tempat pertama ialah di Food Step Parahyangan, Jl Ciumbuleuit No 125 Bandung dan tempat kedua di Griya Hemat Jl Soekarno Hatta No 533, Bandung.



Layanan Mobil SIM Keliling Online hanya untuk memperpanjang masa berlaku SIM roda dua (SIM C) dan empat (SIM A).



Layanan tersebut dimulai pukul 08.00 WIB selama seminggu hingga Hari Minggu 01 Oktober 2017.



Layanan tersebut dibuka sejak tanggal 25 September 2017 dan dijadwalkan hingga tanggal 01 Oktober 2017.

Khusus untuk pelayanan hari Minggu (01/10/2017), hanya dibuka di satu tempat saja, dan dimulai sejak pukul 06:00 WIB.

Anda diharapkan untuk tidak lupa membawa semua persyaratan.

Di antaranya SIM asli yang diterbitkan Satlantas Polrestabes Bandung yang masa berlakunya habis pada tahun ini dan identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP) yang dikeluarkan pemerintah Kota Bandung.

Apabila SIM yang Anda miliki telah melebihi masa berlakunya, bisa di proses di Satpas/Polres masing-masing sesuai domisili KTP dengan cara mengajukan permohonan pembuatan SIM.

Informasi ini sesuai laman resmi Mabes Korlantas Polri,

. Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah.

Karena itu, untuk warga Kota Bandung dapat kembali mengeceknya ke TMC Polrestabes Bandung, 022-4203505.(*)