Netty Prasetiyani: Hilangkan Kesan Kuno, Perpustakaan Harus Jadi Tempat ''Hits''

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG- Tiap perpustakaan di Jawa Barat didorong untuk lebih kreatif dan mengerti keinginan masyarakat di era yang serba digital ini.

Kesan kuno, gelap, dan membosankan, harus segera dihilangkan dari perpustakaan dan diubah menjadi tempat untuk rekreasi, bersih, moderen, dan nge-hits.

Netty Prasetiyani Heryawan selaku Bunda Literasi Jawa Barat mengatakan berdasarkan hasil wawancara, warga enggan mengunjungi perpustakaan karena beberapa alasan, di antaranya pustakawan yang galak, tempatnya yang gelap dan kotor, koleksi buku usang dan tidak lengkap, sampai tempatnya yang terlihat membosankan.

"Performa perpustakaan harus ditata lebih friendly dan komunikatif, termasuk ragam buku dan volumenya, semuanya harus ada peningkatan dan kreatif. Dari sisi waktu kunjung, jangan saat jam kerja saja. Sabtu dan Minggu harus buka, manajerial dan lainnya perlu perbaikan," kata Netty Prasetiyani seusai kegiatan di Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat, Senin (25/9/2017).

Hal yang perlu diperhatikan dalam mengelola perpustakaan, katanya, menyediakan sejumlah fasilitas dan kebutuhan yang nyaman digunakan selain membaca buku.

Contohnya, jangan sampai pengunjung meninggalkan kawasan perpustakaan saat ingin salat, ke kamar kecil, atau membeli makanan dan minuman.

"Kita harus menciptakan new look, new image local library. Pustakawannya dilatih supaya bisa mengikuti perkembangan teknologi informasi, manajerial perbaiki. Kita harus ada layanan lengkap dalam satu atap, yaitu fasilitas penunjang di perpustakaannya lengkap," katanya.

