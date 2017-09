Warkop DKI Ulang Tahun, Indro Tulis Pesan Menyentuh Hati untuk Kedua Rekannya yang Telah Tiada

TRIBUNJABAR.CO.ID - Nama grup lawak Warkop DKI telah menjadi legenda di dunia hiburan Indonesia.

Berawal dari radio Prambors jakarta, terbentuklah acara 'Obrolan Santai di Warung Kopi'.

Dilansir dari laman Wikipedia, kala itu produser Prambors bernama Temmy Lesanpura menjadi penggagas adanya Warkop.

