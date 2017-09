Pelatih Bhayangkara FC Sesumbar Timnya Bisa Kalahkan Persib Bandung di Stadion Si Jalak Harupat

TRIBUNJABAR.CO.ID - Bhayangkara FC datang ke Bandung dengan optimisme tinggi untuk meraih kemenangan atas Persib Bandung dalam laga yang digelar di Stadion si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (24/9/2017).

Pelatih Bhayangkara FC, Simon McMenemy mengatakan duel kontra Persib akan menjadi salah satu ujian paling besar untuk tim asuhannya saat main di luar kandang dengan atmosfer suporter yang paling hebat.

"Tapi kami percaya diri menghadapi pertandingan ini karena pemain memiliki mentalitas dan akan berusaha keras hingga peluit akhir untuk mencetak gol,"ujar Simon saat konfrensi pers di Graha Persib,Sabtu (23/9/2019).

Menurut Simon,motivasi Evan Dimas dan kolega untuk meraih poin semakin besar.

Pasalnya, tim berjulukan The Guardian tersebut harus menjaga posisi di peringkat atas klasemen Liga 1 2017.

