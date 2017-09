Live Streaming SCTV: Girona vs Barcelona - Ambisi Blaugrana Agar Tetap di Puncak Klasemen La Liga

TRIBUNJABAR.CO.ID - Laga tandang akan dilakoni Barcelona melawan Girona dalam lanjutan La Liga 2017, Minggu (24/9/2017) pukul 01.45 WIB.

Pertandingan yang akan dilaksanakan di Stadion di Municipal de Montilivi, Girona itu dijadikan kesempatan tim asuhan Ernesto Valverde untuk tetap memuncaki klasemen La Liga musim 2017/2018.

Barcelona berada di puncak klasemen dengan perolehan 15 poin.

Sedangkan tuan rumah Girona berada jauh di urutan 15 dengan raihan 5 poin.

Berikut lima pertandingan terakhir Girona

1-0 Girona vs Malaga

0-8 Ripoll vs Girona

2-0 Athletic Club vs Girona

0-1 Girona vs Sevilla

0-0 Leganes vs Girona

Dan ini lima laga terakhir Barcelona

0-2 Deportivo Alaves vs Barcelona

5-0 Barcelona vs Espanyol

3-0 Barcelona vs Juventus

1-2 Getafe vs Barcelona

6-1 Barcelona vs Eibar

Pertandingan Girona vs Barcelona akan ditayangkan Minggu (24/9/2017) pukul 01.45 WIB di SCTV.

Bagi Anda yang ingin nonton pertandingan melalui ponsel, berikut link live streaming SCTV Girona vs Barcelona.

Link 1

Link 2

Link 3