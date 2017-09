Jelang Bentrok Persib Bandung Vs Bhayangkara FC, Ilija Spasojevic Diminta Begini oleh Bobotoh

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Tarsisius Sutomonaio

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG- Persib Bandung kembali melakoni laga alot ketika menjamu Bhayangkara FC di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Minggu (24/9/2017).

Pangeran Biru sedang berusaha bangkit demi memperbaiki posisi di klasemen sementara sedangkan tim tamu berupaya mengincar poin untuk mengamankan status pucuk pimpinan Liga 1.

Sama seperti kala menghadapi Bali United, Kamis (21/9/2017), pertandingan nanti menjadi perang saudara kecil bagi Pangeran Biru.

Alasannya adalah keberadaan Firman Utina dan Ilija Spasojevic di skuat asuhan Simon McMenemy.

Rilis Videoklip 'Long As I Get Paid' yang Megah Nan Mewah, Agnez Mo Sukses Bikin Netizen Bangga https://t.co/HWyvv6IZ6u via @tribunjabar