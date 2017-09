Jalan Asia Afrika Bandung Ditutup Dua Hari, Nih Jalan Keluarnya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Aparat Polrestabes Bandung melakukan rekayasa arus lalu lintas di Jalan Asia Afrika terkait perayaan hari jadi Kota Bandung ke-207, Sabtu (23/9/2017).

Kasatlantas Polrestabes Bandung, AKBP Mariyono mengatakan Jalan Asia Afrika yang menjadi pusat kegiatan akan ditutup mulai Sabtu (23/9/2017) ini.

Baca: Asyik Nih, di Bandung Bakal Digelar Acara Kesenian dan Kebudyaan Selama Sebulan Penuh

"Ditutup selama dua hari, mulai hari ini hingga Minggu besok, untuk Jalan Asia Afrika kita telah melakukan penutupan," ujar AKBP Mariyono kepada TribunJabar.co.id melalui telepon seluler, Sabtu (23/9/2017).

Penutupan jalan tersebut kata Mariyono akan dilakukan dari mulai simpang Tamblong hingga Alun-alun Timur, Kota Bandung.

Rilis Videoklip 'Long As I Get Paid' yang Megah Nan Mewah, Agnez Mo Sukses Bikin Netizen Bangga https://t.co/HWyvv6IZ6u via @tribunjabar