Diduga Hal Ini Penyebab Ambruknya Beton Jembatan Proyek Tol Bocimi

TRIBUNJABAR.CO.ID, BOGOR - Polisi hingga kini masih mencari tahu penyebab pasti runtuhnya beton jembatan proyek pembangunan Tol Bocimi yang berlokasi di Caringin, Kabupaten Bogor.

Kapolsek Caringin, AKP Fitra Zuanda menjelaskan, jembatan tol penyeberangan orang (jembatan oper pass) yang terletak di Kampung Tenggek Desa Cimande hilir Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor runtuh.

Kapolsek melanjutkan, proyek yang dikerjakan PT Waskita itu runtuh karena pada saat pelepasan selink crane belum terpasang sepenuhnya sehingga badan jembatan terjatuh dan menimpa pekerja.

"Kami sudah melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi dilokasi kejadian," kata dia.

Rilis Videoklip 'Long As I Get Paid' yang Megah Nan Mewah, Agnez Mo Sukses Bikin Netizen Bangga https://t.co/HWyvv6IZ6u via @tribunjabar