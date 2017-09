Deddy Mizwar : Kalau Ucapan Manusia Tak Bisa Dipegang, Berpeganganlah kepada Allah

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Bakal calon gubernur Deddy Mizwar menanggapi santai isu penarikan dukungan Ketua DPD Partai Gerindra, Mulyadi kepada pasangan Deddy Mizwar-Ahmad Syaikhu.

Menurut Deddy Mizwar, belum ada rencana untuk bertemu Mulyadi untuk menyelesaikan masalah ini.

"Ya ngga tahu, dia ngga ada agendanya kali, kalau ngga ada agenda, ngapain (bertemu)," ujar Deddy Mizwar ketika ditanya kemungkinan dirinya bertemu Mulyadi oleh wartawan di Gedung Sate, Bandung, Sabtu (23/9/2017).

Dalam kesempatan itu juga ia mengatakan, ia hanya berpegangan pada Tuhan. Ia tidak akan berpegangan pada ucapan manusia.

"Jadi siapa yang dipegang wallahualam, Allah saja yang dipegang. Pada saat ucapan manusia ngga bisa dipegang, kan serahkan pada Allah. Kita berupaya secara baik, saya kira itu," ujar Deddy Mizwar.

