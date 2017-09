2.000 Bikers Bakal Main Angklung di Atas Motor Harley Davidson di Bandung

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Kota Bandung akan dimeriahkan oleh rangkaian kegiatan yang diselenggarakan Harley-Davidson Club Indonesia (HDCI) pada 29 September sampai 1 Oktober 2017. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan Gedung Sate dan Click Square di Jalan Naripan tersebut akan mengangkat ikon kebudayaan Jawa Barat, di antaranya sekitar 2.000 bikers akan memainkan angklung di atas motor Harley Davidson masing-masing.

Kegiatan tahunan tersebut bernama Bandung Bike Week (BBW). BBW 2017 yang diselenggarakan HDCI Bandung mengusung tema Ride For The Culture, dan diberi imbuhan International menjadi IBBW karena kegiatan tahun ini mengangkat kebudayaan Jawa Barat ke ranah internasional, selain akan dihadiri juga oleh ratusan bikers dari luar negeri.

Tema ride for the culture sendiri mempunyai arti bahwa dalam kegiatan ini akan ada pagelaran kolosal yang melibatkan para bikers dengan alat dan kesenian daerah khas Jawa Barat seperti angklung, jaipong, dan rampak kendang. Warga Kota Bandung akan dipukau oleh ribuan motor Harley Davidson dan kemilau pertunjukan seni dan budaya Jawa Barat.

Diperkirakan seluruh member HDCI se-Indonesia sekitar 5.000 motor akan memeriahkannya. Kegiatan ini pun membantu Pemprov Jabar dalam promosi parawisata dan budaya, kemudian mendukung Polda Jabar dalam kampanye keselamatan dan disiplin berlalu lintas.

Ketua HDCI Bandung, Jonni BS, mengatakan kegiatan ini akan dimulai dengan kedatangan para peserta Indonesian Rally dari sisi barat dan timur Indonesia. Kegiatan ini akan menjadi pincak kegiatan Indonesia Rally yang diikuti ribuan bikers tersebut.

