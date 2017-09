Live Streaming Persib Bandung vs Bali United, Yang Sedang di Jalan Bisa Klik di Sini

Persib Bandung vs Bali united

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Persib Bandung akan menjamu Bali United di pekan 25 Liga 1 yang digelar di Stadion Si Jalak Harupat, Kamis (21/9/2017) sore nanti.

Persib Bandung siap meneruskan trend positifnya di putaran kedua liga 1 yang selama ini belum terkalahkan.

Link live streaming Persib Bandung vs Bali United silakan klik di sini



Walaupun dalan pertandingan terakhirnya hanya bermain imbang melawan Semen Padang, 1-1, tetapi pelatih Persib, Emral Abus, dalam konfrensi persnya optimis mampu menjungkalkab Fadil Sausu dkk.



Toni Sucipto dan Michael Essien dipastikan absen pada pertandingan kali ini karena akumulasi kartu kuning.



Namun assisten pelatih Persib, Herrie Setyawan, dalam wawancaranya bersama TribunJabar.co.id mengatakan sudah memiliki pemain yang siap menggantikan kedua.



Kondisi terakhir penjaga gawang Persib, I Made Wirawan pun diragukan bisa tampil.

Bli Made sapaan akrabnya, mengalami cedera ringan di bagian lutut saat berlatih bersama rekan-rekannya.



Sementara Bali United datang dengan kekuatan penuh.



Menurut pelatih Bali United, Widodo C Putro, Ia membawa 20 pemain termasuk Marcos Flores yang sempat diragukan tampil karena cedera.



Walaupun secara klasmen berbeda cukup jauh, tetapi duel ini akan tersaji cukup panas.



Sebab kedua tim sama-sama membutuhkan poin untuk kepentingan yang berbeda.



Serdadu Tridatu ingin naik ke posisi pertama yang saat ini kokoh di tempati Bhayangkara FC.



Untuk Maung Bandung ingin terus merangkak ke posisi lima besar yang saat ini masih tertahan di peringkat 10.(*)



Berikut prediksi susunan pemain pertandingan Persib vs Bali United, Kamis (21/9/2017).

Persib Bandung: M Natshir (GK); Henhen Herdiana, Vladimir Vujovic, Achmad Jufriyanto, Wildansyah, Kim Jeffery Kurniawan, Dedi Kusnandar, Raphael Maitimo, Febri Hariyadi, Ezechiel N Douassel, Matsunaga Shohei



Pelatih: Emral Abus



Bali United: I Made Wardhana(GK); Ahn Byung Keon, Agus Nova, Dias Angga Putra, Hasim Kipuw, Fadil Sausu, Nick Van Der Velden, Taufiq, Stefano Lilipaly, Irfan Bachdim, Sylvano Dominque Comvalius.



Pelatih: Widodo C Putro