Hari Ini Eva Celia Ulang Tahun, Sophia Latjuba Berikan Doa Khusus Sepenuh Hati

TRIBUNJABAR.CO.ID - Pada 21 Sepetember ini, penyanyi muda, Eva Celia tepat berusia 25 tahun.

Sang ibunda lah yang pertama kali memberikan kejuatan berupa kue ulang tahun.

Dengan masih berada di atas kasur dan mengenakan baju tidur, Eva Celia tampak bahagia menerima kue dan lilinnya.

Rupanya ada harapan sendiri yang ingin diungkapkan Shopia Latjuba pada putri pertamanya ini.

Melalui caption panjang berhasa Inggris ini doa dan harapan Shopia pada putrinya.

"Coming back on time for my baby's special day!



I am so proud of the way you have grown into this fine young woman: intelligent, grounded, talented, classic, humble, kind, with such integrity.

May you rejoice at being yourself.



May you follow the song of your soul.



May you wander confidently outside the flock.



May you know the exquisite happiness of God's love.



May you travel the world and learn along the journey.



May you always appreciate the qualities that make you uniquely beautiful.



May you face life's inevitable challenges with love and curiosity, not fear.



May you contribute special things to this world, something only you can give.



Nothing in my life matters more than your happiness.



Fly, rise above and reach out for your dreams. Know that I will always be there for you, as your mother and best friend.



Happy Birthday, my Ebrang. Thank you for choosing me as your Mama in this lifetime. To the moon and back."

'Pulang tepat waktu di hari ulang tahun putriku!

Saya sangat bangga dengan mu: cerdas, beralasan, berbakat, klasik, rendah hati, baik hati, dengan berintegritas.

Semoga kamu bahagia menjadi diri sendiri.



Semoga kamu mengikuti nyanyian jiwamu.



Semoga kamu berkelana dengan percaya diri di luar kawanan domba.



Semoga kamu mengetahui kebahagiaan kasih Allah yang luar biasa.



Semoga kamu berkeliling dunia dan belajar sepanjang perjalanan.

Semoga kamu selalu menghargai kualitas yang membuat kamu cantik dan cantik.

Semoga kamu menghadapi tantangan hidup yang tak terelakkan dengan cinta dan rasa ingin tahu, bukan ketakutan.

Semoga kamu dapat menyumbangkan hal-hal khusus ke dunia ini, sesuatu yang hanya bisa diberikan oleh mu.

Tidak ada dalam hidupku yang lebih penting daripada kebahagiaanmu. Terbang, naik di atas dan raihlah impianmu.

Ketahuilah bahwa aku akan selalu ada untukmu, sebagai ibumu dan sahabatmu. Selamat Ulang Tahun, Ebrang ku. Terima kasih telah memilih saya sebagai Mama Anda dalam hidup ini. To the moon and back.

Tak bisa terbayangkan, tampaknya ucapan panjang ini ditulis sepenuh hati oleh Shopia Latjuba.

Eva Celia merupakan putri Shopia Latjuba pernikahan bersama Indra Lesmana. (TribunStyle.com/Sinta Manila)