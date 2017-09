Baru Menikah 4 hari, Putri Sunan Kalijaga Ditinggal Suaminya. 'Ya Allah Persatukan Kami Kembali'

TRIBUNJABAR.CO.ID - Putri dari pengacara kondang Sunan Kalijaga telah resmi menikah pada Sabtu (16/9/2017).

Salmafina Khairunnisa telah dinikahi seorang hafiz bernama Taqiyuddin Malik atau lebih dikenal sebagai Taqy Malik.

Pernikahan Taqy dan Salma digelar di Masjid Ramlie Musofa, Jakarta Utara.

Meski masih berusia 18 tahun, tampaknya Salma tak ragu menerima pinangan Taqy yang usianya hanya terpaut dua tahun darinya itu.

Kebahagiaan Taqy dan Salma di hari pernikahannya terlihat dari unggahan keduanya di Instagram.

Dari beberapa foto yang diunggah, baik Taqy maupun Salma sama-sama menuliskan keterangan manis menyentuh hati.

"Aku janji , akan bimbing kamu ke surga nya Allah sampai ajal menjemput kita," tulis Taqy dalam keterangan unggahannya.

"50.000 years before the sky was introduced to sea, Allah wrote your name next to me

Ps: sampai sekarang saya belum kuat natap mata suami sendiri," tulis Salma dalam satu unggahannya.