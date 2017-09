Kata-kata Konyol Para Pendemo Anti PKI di YLBHI: Ada yang Teriak MARKSISNIS, Netizen: Sopir Kereta?

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Theo Yonathan Simon Laturiuw

WARTA KOTA, PALMERAH -- Akun twitter @dsblf mengungkap kekonyolan demo PKI di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Minggu (17/9/2017) malam.

@dsblf menceritakan itu dalam 20 kali cuitan.

Akun twitter bernama cockroach itu mengunggah ceritanya dalam waktu berdekatan pada Senin (18/9/2017).

Cuitan pertama dimulai pukul 13.28 dan cuitan ke-20 di pukul 13.46.

Kekonyolan pertama dimulai dari massa yang mendadak meneriakkan kata Revolusi saat beraksi.

@dbslf menulis demikian 'Jadi ceritanya pake dorong2an segala sama boss2nya yg ikut ngejagain (you know who) trus sambil dorong2 teriaknya apa? REVOLUSI :))'

'REVOLUSI WORD IS SOOOO LEFT KINDA SHIT AM I RITE? :)),' tulis @dbslf.

Seperti diketahui, revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat

Slogan revolusi ini menjadi slogan utama perjuangan kaum komunis.