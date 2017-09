The Habibie Centre Kumpulkan Pemuda untuk Diskusikan Keberagaman

Kegiatan Workshop CERITA yang diselenggarakan The Habibie Center di Blackbone Cafe, Bandung, Minggu (17/9/2017)

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG – The Habibie Center kumpulkan 14 anak muda Indonesia untuk berdiskusi mengenai keberagaman dan intoleransi dalam workshop yang diselenggarakan di Blackbone Cafe, Bandung, Minggu (17/9/2017).

Workshop yang bertajuk CERITA (Community Empowerment in Raising Inclusivity and Trust through Technology Application) ini digelar untuk berbagi cerita dari masing-masing peserta mengenai isu intoleransi di Indonesia.

Sebagian besar cerita yang dibagikan para peserta adalah pengalaman mereka sendiri.

“Tujuannya agar peserta bisa menyampaikan pesan melalui cerita yang menarik. Dari sana akan dikemas isu–isu keberagaman, baik itu yang dirasakan oleh peserta secara langsung atau pun tidak. Kebanyakan adalah pengalaman personal sehingga workshop ini sangat menguras emosi masing–masing peserta,” ujar Raka Eka Pramudito, trainer Duta Cerita The Habibie Center.

Trainer dibantu panitia divisi dokumentasi tidak hanya mengajak peserta untuk bercerita, tetapi juga bermain lakon tablo, atau pertunjukan lakon tanpa gerakan dan dialog.

Di akhir sesi, setiap peserta akan membagikan ceritanya mengenai keberagaman dan intoleransi.

Latar belakang workshop ini adalah kekhawatiran The Habibie Center akan isu keberagaman yang seakan dirasa semakin tabu untuk dibicarakan di ruang publik di jaman sekarang ini.

Menurut Duta Cerita The Habibie Center, hal tersebut akan berdampak semakin banyaknya kasus intoleransi di Indonesia.

Ke-14 peserta yang mengikuti workshop merupakan peserta pilihan yang diseleksi dari 40 orang pendaftar.

“Pendaftaran sudah kami buka sejak awal Agustus hingga pertengah September, hasilnya terkumpul lebih dari 40 calon peserta yang mendaftar dan kami seleksi menjadi 14 peserta saja. Peserta terjauh bahkan ada yang berasal dari Kalimantan,” ujar Natalia Oetama, trainer Duta Cerita The Habibie Center.

Duta Cerita adalah sebuah perkumpulan trainer dari The Habibie Center yang fokus pada penggalian cerita keberagaman di banyak tempat.

Nantinya, Duta Cerita akan meluncurkan aplikasi digital yang berisi kumpulan cerita yang telah dibagikan peserta workshop CERITA.

Tujuannya untuk meyakinkan masyarakat mengenai keberagaman sebagai harta bangsa Indonesia.