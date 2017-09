Biasa Tampil Cetar, Syahrini Bikin Kaget Netizen Saat Tampil Natural Karena Perbedaan pada Tubuhnya

TRIBUNJABAR.CO.ID - Selalu tampil memukau sudah menjadi ciri khas dari Syahrini.

Artis yang dijuluki 'Princess' itu memang selalu tampil glamour dengan balutan busana indah dan riasan wajah yang cetar.

Namun kali ini ada yang berbeda dari pelantun 'Aku Tak Biasa' itu.

Miris! Selangkah Menuju Pernikahan,Wanita Ini Ditinggal Mati Kekasihnya yang Bermain di Rumah Hantu https://t.co/wTmiI34czk via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) September 18, 2017

Ia mengunggah fotonya usai membersihkan diri selama satu jam lamanya.

Syahrini (INSTAGRAM)

Dalam foto itu ia hanya berbalut pakaian mandi serta handuk yang melilit di kepalanya.

Seperti biasa ia menuliskan keterangan foto yang khas.

"Feels So Fresh After Spending An Hour In The Bathub," tulisnya.

Meski dalam foto itu tak seluruh bagian wajahnya terlihat, tetapi wajah segar nan alaminya tanpa makeup memang mencuri perhatian warganet.

Namun rupanya, warna kulit tangan dan wajah Syahrini lebih menarik perhatian.