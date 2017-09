Hamil 5 Bulan, Rini Wulandari Tak Terganggu untuk Garap Album Bersama Suami

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isa Rian Fadilah

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG- Penyanyi Rini Wulandari (27) mengaku kehamilannya tidak mengganggu aktivitas bermusiknya.

Bahkan, di usia kehamilannya yang menginjak lima bulan, istri dari DJ Jevin Julian ini tengah mempersiapkan album untuk grup musiknya bersama sang suami, Soundwave.

"Untuk Soundwave, kami lagi produksi album yang rencananya tahun ini juga akan rilis," ujar Rini Wulandari saat ditemui di sela acara konser mini Boldxperience di Hotel Harris Citylink Bandung, Jumat (15/9/2017) malam.

Album tersebut rencananya akan berisi 10 lagu.

Unggah Soal Insiden Lempar Botol, Diego Michiels Diserang Bobotoh Persib: Udah Tua Jangan Baper! https://t.co/rDvrcDnxhG via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) September 17, 2017

Album tersebut merupakan sebuah eksplorasi genre electronic music yang tidak terfokus pada satu subgenre yang dikombinasikan dengan R n B.

Pada album tersebut, lagu-lagunya pun akan memiliki tempo yang juga telah mengalami perluasan.

"Kalau album aku sendiri itu ada 12 lagu. Album aku sendiri yang baru dirilis judulnya Best of The Best . Itu adalah kumpulan lagu dari album kedua dan ketiga. Kami masukin di satu album dan kami rilis nantinya juga akan ada fisiknya," katanya.

Baca: Gelandang Sayap Persib Bandung Ini Ternyata Jadi Konsultan Fesyen