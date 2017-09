Asyik Nih, Montesz Sport Club Gelar Balap Motor Malam Hari di Tiga Kota di Jabar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita Nilawati

TRIBUNJABAR.CO.ID, MAJALENGKA - Anda pecinta olahraga otomotif Motorsport ? Ikuti perlomban balap motor di Jawa Barat yang digelar di tiga kota yaitu Majalengka, Subang dan Soreang. Even ini diadakan oleh Montesz Sport Club.

Di Majalengka digelar pada Sabtu (16/9/2017) malam, sedangkan di Soreang pada Oktober 2017 dan di Subang pada November 2017.

Penanggung jawab (PIC) Montesz Sport Club, Fariz Dwi Saputra menjelaskan, pada pertandingan seri pertama terdapat 17 kelas perlombaan dengan 352 peserta.

Fariz merasa puas karena animo peserta cukup tinggi dimana cikal bakal pembalap lokal sebanyak 60 persen berpartisipasi dalam even ini.

"Walaupun peserta di setiap kelas belum banyak, kami fokus tetap akan membuka kelasnya untuk even berikutnya dan diharapkan peserta yang sudah mengikuti even di sini bisa ikut lagi di even selanjutnya," ujar Fariz di Alun-alun Majalengka, Sabtu (16/9/2017) malam.

Jarak lintasan untuk even balap motor malam hari ini sudah masuk studi kelayakan dengan jarak lintasan 900 meter.

Kemasan acara dibuat menarik dengan berbagai fasilitas yang nyaman bagi pembalap yaitu bergaya sportainment, dimana tidak hanya sekedar balapan tetapi dilengkapi hiburan bagi penonton.

Hiburan yang ditampilkan berupa DJ Performance, Sporty Dancer, Moto Freestyle, Miss Circuit dan Bazaar, tentunya hiburan yang menarik ini akan membuat penonton lebih senang dan pembalap tidak terlalu tegang.

Karena digelar di malam hari, Montesz menyiapkan lighting sirkuit berkekuatan 8.000 watt yang menjadikan even malam layaknya siang hari.

Menurut Fariz, balapan di malam hari seperti ini akan menjadikan perlombaan semakin seru dan membuat sensasi yang berbeda.

Balapan kali ini juga menggunakan teknologi Timing System atau transponder yang dilengkapi LED besar untuk memudahkan pembalap dan tim serta penonton mengetahui catatan waktu pembalap.

Ajang sport dan entertainment seperti ini tentu sayang sekali untuk dilewatkan, selain bisa menyalurkan hobi para generasi muda bisa mewujudkan eksistensinya melalui pertandingan yang sehat seperti ini.