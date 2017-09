VIDEO: Sutradara Hollywood Asal Indonesia, Livi Zheng Berkunjung ke Museum KAA

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Sutradara Hollywood asal Indonesia, Livi Zheng berkunjung ke Museum Konferensi Asia Afrika, Bandung, pada Kamis (14/9/2017).

Tujuan kunjungannya adalah menjadi pembicara pada pembekalan calon diplomat Indonesia yang akan dikirim ke berbagai negara di luar negeri.

Di sana ia menceritakan pengalaman perjalanan karirnya hingga filmnya bisa menembus Hollywood.

Dalam setiap filmnya, Livi Zheng selalu memasukan unsur Indonesia.

Dalam film "Brush With Danger", ia memasukkan beberapa puluh lukisan Indonesia sebagai properti dalam film tersebut.

Di film "Insight", ia memasukan pencak silat sebagai gaya bela diri beberapa tokoh di film tersebut.

Film "Insight" juga melibatkan banyak aktor Hollywood berpengalaman semisal Tony Todd (Candyman).

Baru-baru ini, ia juga meluncurkan film pendek bernuansa Indonesia, yaitu "Second Chance" dan "Life is Full of Surprises".

Di tahun 2018, ia juga akan meluncurkan film yang menceritakan tentang gamelan, yaitu "Bali Beats of Paradise".