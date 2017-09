Sineas Indonesia Ungkap Serunya Bekerja Sama dengan Aktor-aktris Hollywood

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG – Nama Tony Todd (Final Destination), Keith David (Armageddon dan The Chronicles of Riddick), John Savage (The Godfather III), dan Madeline Zima (The Nanny) sudah tidak asing dari telinga para penikmat film di seluruh belahan dunia.

Baru-baru ini, aktor tersebut telah menyelesaikan film yang disutradarai oleh sineas asal Indonesia, Livi Zheng.

Judul film yang akan tayang pada 2018 adalah ‘Insight’.

Bagi Livi Zheng, dapat bekerja sama dengan aktor dan aktris Hollywood merupakan pengalaman berharga.

Ia mengaku banyak belajar dari para aktor berpengalaman tersebut.

“Seru banget, mereka profesional, sangat senang kerja sama dengan mereka. Mereka udah lama di hollywood saya banyak belajar, mereka terbuka untuk berkolaborasi,” ujarnya saat ditemui di Museum KAA, Bandung, Kamis (14/9/2017).

Film Insight adalah film yang bercerita mengenai kakak-beradik, Jian dan Bao yang memiliki indra keenam.

Tetapi kakak-beradik tersebut memutuskan mengambil jalan hidup yang berbeda.