Sempat Diterpa Isu Miring, Ini Tulisan Sophia Latjuba di Hari Ulang Tahun Ariel Noah: Halalkan!

TRIBUNJABAR.CO.ID - Nazril Irham atau yang biasa dikenal Ariel Noah telah memasuki usia ke 35 tahun, Sabtu (16/9/2017).

Tak Ayal, berbagai doa dan ucapan tengah memenuhi akun media sosial Ariel.

Satu di antaranya adalah sang kekasih, Sophia Latjuba yang tak pernah absen mengunggah foto Ariel serta ucapan doa lewat akun instagram miliknya.

Seperti dalam unggahan terbaru Sophia Latjuba tampak Ariel sedang berpose di depan sebuah patung.

Ariel terlihat mengenakan jaket cardigan serta syal yang melingkar di lehernya.

Pada kolom keterangan, Sophia Latjuba menuliskan kata-kata dari tokoh fenomenal Abrahama Lincoln.

"In the end, it's not the years in your life that count, but the life in your years. -Abraham Lincoln

Happy Birthday! (emoji)" tulis Sophia.

Tampaknya ucapan selamat ulang tahunnya itu berbeda dari tahun sebelumnya.