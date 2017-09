Musisi Asal Bandung Ini Berhasil Memperkenalkan Musik Disco Indonesia di Kancah Dunia

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Rezeqi Hardam Saputro

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Mungkin sudah sangat jarang ada musisi yang memperdengarkan lagu-lagu bergenre disco pada zaman ini.

Bukan tanpa alasan, sebagian besar pemuda lebih memilih lagu-lagu bergenre pop, rock atau RnB sebagai musik favorit mereka.

Meski kurang diminati, musisi asal Kota Bandung ini tetap mempertahankan bahkan menciptakan karya-karya musik bergenre disco.

Adalah Munir, musisi berusia 26 tahun yang berhasil mengunjungi beberapa negara untuk memperkenalkan musik bergenre disco.

Kepada wartawan Tribun Jabar, Sabtu (16/9/2017), Munir menceritakan awal mula dirinya mulai mengagumi musik-musik disco.

"Kecintaan saya kepada musik disco ketika dulu diberi piringan hitam oleh paman saya dan piringan hitam tersebut berisi lagu bergenre disco dari Positive Force’s We Got The Funk 12," ujar Munir.

Pria yang memiliki nama asli Harry Septiandry ini mengatakan mulai saat itu ia tertarik dan mulai mendengarkan lagu-lagu bergenre disco.

Hingga akhirnya, lanjut Munir, sewaktu duduk di bangku SMA dirinya bergabung dengan sebuah komunitas musik dan mulai mempelajari hingga menciptakan lagu-lagu bergenre disco.