Mengenal Sosok Wanita yang Mendonorkan Ginjal untuk Selena Gomez

TRIBUNJABAR.CO.ID - Nama Francia Raisa mendadak terkenal setelah terkuak bahwa dia merupakan donor ginjal bagi artis musik Selena Gomez.

Siapa Francia Raisa? Ternyata Raisa bukan orang baru di dunia hiburan, khususnya dunia akting.

Francia Raisa dilahirkan di Los Angeles, pada 26 Juli 1988. Dia merupakan perempuan keturunan Amerika Latin. Ibunya berdarah Meksiko dan ayahnya dari Honduras.

Ayahnya, Maximo Renan Alemndariz Coello, adalah salah satu penyiar radio Latino paling kondang di LA. Dia kendal dengan nama El Cucuy.

Sejak kecil Raisa mengambil kursus menari, dari tap dance, jazz, akrobatik, hingga hip hop. Dia juga berlatih karate dan ice skating. Saat masuk SMP, Raisa mengikuti kursus akting dan modeling.

Kariernya di dunia film dimulai dengan film Bring It On: All or Nothing (2006). Lawan mainnya dalam film itu adalah Hayden Panettiere.

Setelah itu dia lebih banyak membintangi film-film televisi, seperti The Cutting Edge 3: Chasing the Dream (2008) dan The Secret Life of the American Teenager (2008-2013).

Proyeknya yang baru adalah Dear White People yang ditayangkan di Netflix.

Francia Raisa ternyata sahabat lama Selena Gomez. Mereka sering mengunggah foto-foto kebersamaan. Dalam beberapa posting, Gomez dan Raisa saling menyebut "forever friend" atau "sis".