Kasihan, Ternyata Kylie Jenner Pernah Merasa Tidak Diinginkan dan Tidak Cantik

TRIBUNJABAR.CO.ID - Aktris sekaligus pengusaha muda Kylie Jenner tak hanya mencuri perhatian dengan kehidupan pribadinya.

Penampilannya yang kerap dianggap berlebihan membuat dara 20 tahun ini harus menerima banyak komentar negatif dari para pengguna sosial media.

Wanita cantik yang menghebohkan publik karena melakukan filler bibir di usianya yang masih menginjak 16 tahun ini memang sukses menjadikan dirinya ikon kecantikan di kalangan remaja.

Namun siapa sangka, dibalik kegemarannya untuk memfiller bibir hingga mebuat bibirnya terlihat besar, ada alasan menyayat hati Kylie melakukan hal itu.

Melansir dari Kompas.com pada salah satu episode Keeping Up with the Kardashians, kala itu dirinya masih berusia 15 tahun ketika seorang pria mengatakan jika Kylie pastilah pencium yang buruk karena memiliki bibir tipis.

"Saya berusia 15 tahun dan sudah tidak percaya diri dengan bibir saya. Bibir saya sangat kecil. Saat itu adalah ciuman pertama saya dan anak laki-laki itu mengatakan, 'Aku rasa kamu tak akan menjadi pencium yang hebat karena bibirmu tipis," ungkapnya.

Hal tersebut membuatnya sedih dan merasa tak dihargai.

Padahal Kylie benar-benar menyukai pria tersebut.

"Saya merasa tidak diinginkan dan tidak cantik," katanya dalam wawancara di program reality show Life of Kylie

Pengusaha muda ini sekarang menjadi satu ikon yang gayanya kerap kali diikuti oleh remaja muda.

Setelah menjadi ikon kecantikan dengan produk lipstiknya, Kylie mengutaran jika tak ada niatan untuk memberikan pengaruh buruk bagi remaja.

"Saya tidak ingin memberi pengaruh buruk. Saya tidak mau orang berpikir harus mengubah bentuk bibir untuk merasa percaya diri. Tapi saya memang ingin jujur," ujarnya.

