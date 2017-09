Ini yang Dirasakan Fatin Shidqia saat Menyanyikan Lagu ''Ketika Tangan dan Kaki Berkata''

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Saat mengisi acara penutupan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) 2017 di Bandung, Fatin Shidqia membawakan sejumlah lagu album religi terbarunya.

Satu di antaranya adalah "Ketika Tangan dan Kaki Berkata," lagu yang dipopulerkan almarhum Chrisye, ciptaan Taufik Ismail.

Saat membawakan lagu tersebut, suara Fatin terdengar sangat merdu, membuat suasana hati jadi lebih adem.

Para pengunjung yang awalnya riuh, menjadi senyap seketika, mengkuti alunan lagu dan suara Fatin.

"Pertama kali menyanyikan lagu ini di atas panggung, waktu itu bersama Gita Gutawa, dan liriknya itu dalam banget, makanya aku senang bisa membawa lagu ini lagi," ujar Fatin, saat ditemui seusai manggung di Bale Asri Pusdai, Jumat (15/9/2017).

Fatin menuturkan, sangat bangga menyanyikan lagu ini, karena kombinasi antara lirik dan musiknya sempurna.

Maka tak heran, lagu Ketika Tangan dan Kaki Berkata, masuk dalam album baru religi miliknya.

"Ketika Tangan dan Kaki Berkata adalah single religi kelima yang aku nyanyikan," tutur Fatin Shidqia.

Sebelumnya, Fatin sempat merilis empat lagu religi lain, yakni Kekasih-Mu, Cahaya di Langit Itu, Oh Tuhan, dan Proud of You Moslem.