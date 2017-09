Pose Begini di Pinggir Kolam, Marshanda Disebut Mirip Julia Perez. Perhatikan Dagunya!

TRIBUNJABAR.CO.ID - Penampilan Marshanda kerap menjadi perbindangan publik. Artis janda beranak satu itu pernah memakai hijab kemudian melepasnya.

Sejak tak lagi berhijab, Marshanda kerap memamerkan potret dirinya yang begitu seksi, termasuk pada foto di bawah ini.

Sebuah unggahan di Instagram pribadi Marshanda sempat menjadi sorotan warganet.

"To live and just feel. Isn't that amazing?

#marshedQUOTE," tulis Marshanda dalam keterangan unggahannya, Kamis (14/9/2017).

Pada unggahan tersebut Marshanda tampil seksi mengenakan gaun hitam dengan belahan di bagian paha.

Di bagian tengah busananya terdapat lubang sehingga membuat kulit perut Marshanda sedikit terlihat.

Sedangkan pundaknya terlihat terbuka karena desain gaun yang dibuat asimetris di bagian atas.

