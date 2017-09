Inilah Momen Bahagia Aleesya Setelah Ayahnya dan Laudya Cynthia Bella Menikah

TRIBUNJABAR.CO.ID - Pernikahan Laudya Cynthia Bella dan Engku Emran sempat menyita perhatian publik.

Setelah menjalani serangkaian prosesi akad nikah, kini Bella dan Engku Emran seolah berlomba-lomba memperlihatkan kepada publik bagaimana kehidupan mereka pasca menikah.

Dilansir Grid.ID dari akun instagram Laudya Cynthia Bella, @laudyacynthiabella, memosting video keakraban Bella dan Engku Aleesya, putri Engku Emran.

Dalam video tersebut, tampak Engku Aleesya menatap Bella.

Sambil menatap Bella, Aleesya dan Bella tampak saling berjabat tangan.

Setelah itu, mereka melompat kecil, Aleesya seraya berkata "yeay".

"And she said 'yeay'!

#mynewlifestory

#mylove

#BAE

#akadnikahmoment," tulis Laudya Cynthia Bella seperti dikutip Grid.ID, Jumat (15/9/2017).