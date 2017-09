Meski Sudah Sah, 2 Pasangan Seleb Ini Dihujat Netizen Karna Unggah Foto Ciuman: Urat Malunya Putus!

TRIBUNJABAR.CO.ID - Sejumlah artis tanah air, berani memamerkan foto mesranya ke media sosial, sebagai bentuk ungkapan rasa sayangnya pada pasangan.

Termasuk para artis berikut ini.

Memperingati hari jadi pernikahan ke empat, Gading Marten mengunggah foto dirinya dan Gisel berciuman di tengah-tengah keramaian.

Siswa SMA di Bogor Meninggal Diadu Seperti Binatang, Ibunya Tulis Pesan Menyayat Hati untuk Jokowi https://t.co/RTjmk6P7LI via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) September 14, 2017

"I tought i was lucky, now i know i'm blessed." tulis Gading Marten di keterangan fotonya.

Sebelum mengunggah foto ia dan istrinya berciuman itu, Gading mengunggah foto pernikahannya.

"Real Love stories never have endings. "Happy 4th anniversary" istriku @gisel_la," tulis Gading.

Melihat foto intim yang diunggah oleh Gading, sejumlah netizen terharu dengan keromantisan orang tua Gempita Nora ini.

Baca: Baru Berbahagia Menikah dengan Laudya Cynthia Bella, Engku Emran Minta Doa Atas Sebuah Musibah

Namun adapula yang menyebut postingan Gading ini lebay.