Gak Nyangka! Ternyata Artis Korea Ini Berasal Dari Indonesia

TRIBUNJABAR.CO.ID - Beberapa waktu lalu, pemberitaan sempat dihebohkan dengan adanya member boyband Korea Selatan yang dikabarkan berasal dari Indonesia.

Ialah Edward Wen yang memiliki nama Korea Won Jihoon, seorang pria yang tergabung dalam boyband bentukan BG Entertaiment yaitu U14.

U14 memiliki 14 member yang debut pada tahun 2017 lewat lagu bertajuk 'Very very very'.

Bersama U14, Edward Wen dikenal dengan nama Loudi.

Loudi (INSTAGRAM)

Tersiar kabar jika Loudi merupakan warga Indonesia yang tinggal di Yogyakarta.

Namun, tahun 2014 lalu, pria kelahiran 13 April 1996 itu pergi ke Korea Selatan untuk melanjutkan pendidikan selepas SMA.

Meski berita adanya orang Indonesia yang menjadi artis di Korea sempat menghebohkan masyarakat, tetapi belum ada rilis resmi dari agensi.

Beruntung baru-baru ini, Loudi bekerjasama dengan Youtuber Sunny Dahye, membuat sebuah video dan giveaway.

Sunny, Loudi, Hyun Woong dan dan E.Sol (INSTAGRAM)

Dalam video yang rilis di akun Youtube Sunnydahyein, akhirnya Loudi menyatakan diri bahwa dirinya berasal dari Indonesia!

Loudi tampil bersama dua member lainnya, Hyun Woong dan dan E.Sol.