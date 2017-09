Akibat Ditolak Pria yang Ditaksirnya, Artis Ternama Ini Nekat Lakukan Suntik Bibir Berulang Kali

TRIBUNJABAR.CO.ID - Kylie Jenner memang identik dengan bibirnya yang terlihat "penuh" berkat suntik bibir dengan filler.

Secara gamblang ia mengungkapkan alasan melakukan tindakan estetika tersebut ketika usianya sangat muda.

Kylie pertama kali mengakui melakukan suntik filler untuk bibirnya pada tahun 2015 dalam salah satu episode Keeping Up with the Kardashians.

Kini, adik tiri Kim Kardashian ini kembali mengungkapkan alasan ia memutuskan suntik filler.

Gadis berusia 20 tahun ini secara jujur mengakui ingin membuat bibirnya terlihat penuh karena ia pernah ditolak pria yang ditaksirnya saat remaja.

Pria tersebut menganggap Kylie pastilah seorang pencium yang buruk karena memiliki bibir yang tipis.

"Saya berusia 15 tahun dan sudah tidak percaya diri dengan bibir saya. Bibir saya sangat kecil. Saat itu adalah ciuman pertama saya dan anak laki-laki itu mengatakan, 'Aku rasa kamu tak akan menjadi pencium yang hebat karena bibirmu tipis," ungkapnya.

