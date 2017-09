Kata Michael Essien Inilah Three Musketeers Tim Persib, Reaksi Bobotoh Pun Bikin Ngakak

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Legenda Three Musketeers begitu terkenal di seluruh dunia.

Berawal dari novel karya Alexander Dumas pada tahun 1844 berjudul "The Three Musketeers", kini ketiga pendekar pedang tersebut sudah menjadi simbol.

Di Persib Bandung ternyata ada The Three Musketeers yang melegenda itu.

Michael Essien, Achmad Jufriyanto, dan Raphael Maitimo adalah punggawa Persib Bandung yang sangat penting perannya di tim.

Dalam akun Instagram Michael Essien, ia mengunggah foto ketiganya dalam satu frame.

Mantan pemain Chelsea tersebut menulis di captionnya "The 3 Musketeers #Persib".

Beragam reaksi bermunculan di kolom komentar Essien.